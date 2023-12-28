В Москве за декабрь выпало 117% месячной нормы осадков

Среднемесячная температура воздуха декабря на 0,8 ниже нормы, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 110% месячной нормы осадков выпало в Москве в декабре текущего года. В четверг в столице также местами ожидается небольшой снег, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве в минувшие сутки выпало 0,1 мм осадков. В декабре выпало 117% месячного лимита небесный влаги. Среднемесячная температура воздуха декабря на 0,8 ниже нормы", - рассказал синоптик.

Тишковец также отметил, что температура в столице в четверг опустится до 1-3 градусов мороза, в области - до 1-6 градусов. "Будет наблюдаться облачность, с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой снег, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм ртутного столба", - добавил он.