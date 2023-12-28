Мишустин поручил подготовить проект закона о разработке и регистрации медтехнологий

Как сообщили в кабмине, Минздрав с Минпромторгом займутся "проработкой вопроса формирования механизмов ускоренной регистрации медикаментов, актуализацией дорожных карт по локализации производства лекарственных препаратов и медицинских изделий"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Разработка и регистрация медицинских технологий в России будут регулироваться специальным законом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить проект такого документа.

Как говорится на сайте правительства, глава кабинета министров по итогам стратегической сессии "О крупных проектах технологического суверенитета" дал поручения "по реализации мегапроектов, направленных на локализацию производства наиболее востребованных и стратегически значимых лекарственных препаратов и медицинских изделий". Так, вице-премьеру Татьяне Голиковой необходимо "организовать работу по законодательной инициативе, которая отрегулирует вопросы разработки и регистрации медицинских технологий в России, а затем обеспечить внесение в правительство соответствующего законопроекта".

"Минздраву предстоит обеспечить в приоритетном порядке включение в госзадания научных исследований, связанных с разработкой оригинальных лекарств и наиболее востребованных медицинских изделий, а также медицинских технологий по диагностике и лечению различных заболеваний", - отмечается на сайте. На исполнение этой задачи отведен срок до 25 января 2024 года.

Минздрав вместе с Минпромторгом займутся "проработкой вопроса формирования механизмов ускоренной регистрации медикаментов, актуализацией дорожных карт по локализации производства лекарственных препаратов и медицинских изделий". Эти ведомства вместе с Росздравнадзором и Роспотребнадзором должны также "актуализировать сведения о потребностях в таких лекарствах и изделиях для планирования процесса их разработки и производства".

Минздраву, Минпромторгу, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службе и Роспатенту "необходимо представить предложения по совершенствованию порядка применения механизмов патентного права для наиболее востребованных и стратегически важных иностранных препаратов". Это поручение должно быть выполнено до 1 февраля 2024 года.