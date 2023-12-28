Пирса Броснана вызвали в суд за прогулку по термальным зонам Йеллоустонского парка

Как отметил телеканал CNN, согласно правилам посещения парка, посетителям разрешается ходить только по дощатым настилам и специально отведенным тропам

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Актер Пирс Броснан, сыгравший главную роль в четырех фильмах про агента Джеймса Бонда, вызван в окружной суд штата Вайоминг за прогулку по термальным зонам Йеллоустонского национального парка США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на судебный документ.

В нем указано, что Броснан совершил "пешие прогулки во всех термальных зонах, а также в Йеллоустонском каньоне", нарушая установленные запреты и ограничения, что относится к "мелким преступлениям". Как поясняет телеканал, согласно правилам посещения парка, который внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, посетителям разрешается ходить только по дощатым настилам и специально отведенным тропам. За несоблюдение этого правила полагается до шести месяцев тюремного срока и штраф до $5 тыс.

CNN также уточняет, что обвинение актеру было предъявлено во вторник, он должен явиться в Йеллоустонский центр правосудия 23 января.

Йеллоустонский национальный парк - это первый в мире национальный парк, который был основан в 1872 году. Он находится на территории трех американских штатов - Вайоминг, Монтана и Айдахо. Парк известен многочисленными гейзерами и другими геотермальными объектами. Его площадь составляет около 900 тыс. га.

Первый фильм о приключениях Бонда под названием "Доктор Ноу" вышел на экраны в 1962 году. В настоящее время снято 25 кинолент про суперагента британской разведки MI6. Помимо Крэйга агентами 007 на большом экране в разные годы побывали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Броснан. Новый фильм про Бонда выйдет не раньше 2025 года.