Депутаты Госдумы начали пересаживаться на отечественные служебные машины

Их будут возить автомобили LADA Vesta, отметил депутат думской фракции "Новые люди" Олег Леонов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Депутатов Госдумы начали пересаживать на отечественные служебные автомобили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат думской фракции "Новые люди" Олег Леонов.

"В 2023 году говорили, что надо чиновников пересаживать на отечественные автомобили. И вот я - первый пассажир новой Лады Веста, теперь такие машины будут возить депутатов Госдумы. Вполне себе достойный автомобиль. Очень рад, что так оперативно перешли от слов к делу", - написал Леонов.

Также парламентарий выложил в своем посте ролик, в котором показал салон автомобиля.

Президент России Владимир Путин на встрече 3 августа с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. В Минпромторге отметили, что отечественные автопроизводители смогут удовлетворить потребность в автомобилях для госструктур. Совет Госдумы 18 сентября решил с 2024 года закреплять в избирательных округах за депутатами только произведенные в России автомобили.