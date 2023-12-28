Лукашенко: Белоруссия открыта для детей, которые потеряли дом и мир в своих странах

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск будет оказывать помощь детям, у которых "война пытается украсть детство"

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Белоруссия открыта для всех, кто потерял дом и мир в своих странах, для нее нет чужих детей. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на благотворительном новогоднем празднике во Дворце Республики.

"Мы видим, что творится в разных уголках нашей планеты, и мы делаем все для того, чтобы те детишки, которые сегодня не имеют такой возможности собраться в красивом зале и поговорить со своим президентом, приезжали к нам и чувствовали себя, как дома, - сказал Лукашенко, его слова приводит издание "СБ. Беларусь сегодня". - Не должно быть детей, бегущих от войны. Мы должны подхватить этих детишек вовремя, привести к себе домой, обогреть и сделать их детство более счастливым". Президент подчеркнул, что много раз говорил, что "в Беларуси нет чужих детей, они все наши, они родные", и республика "была и будет открыта для всех, кто потерял мир в своих странах".

Белорусский лидер подчеркнул, что Белоруссия будет оказывать помощь детям, у которых "война пытается украсть детство". "Сегодня во Дворце Республики собрались наши дети - белорусские, российские, украинские, палестинские, латвийские и многие другие, - сказал президент. - От имени нас, взрослых, и от имени всех детей нашей страны я хочу приветствовать всех вас в этом зале, поздравить вас с наступающим Новым годом".

Несколько тысяч детей собрались во Дворце Республики на благотворительном празднике в рамках проводимой ежегодной акции "Наши дети". Среди гостей, которые приехали на сказочное представление "Машина новогоднего времени", - не только белорусские дети, но и дети из Донбасса, Латвии, а также семьи с детьми, эвакуированные из сектора Газа.

Ранее власти Белоруссии отвергали обвинения в адрес Минска о якобы насильственном вывозе в республику детей из Донбасса, подчеркивая, что они бывают здесь для оздоровления и реабилитации.