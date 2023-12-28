В Петербурге запустили автобусы от "Проспекта Ветеранов" до аэропорта "Пулково"

Они будут курсировать каждые 15 минут с 6:00 мск до 1:40 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Новый автобусный экспресс-маршрут №82Э запустили в Петербурге между станцией метро "Проспект Ветеранов" и аэропортом "Пулково", автобусы будут курсировать каждые 15 минут с 6:00 мск до 1:40 мск. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

"Улучшаем транспортную доступность аэропорта "Пулково". Сегодня запустили новый автобусный экспресс-маршрут №82Э, соединяющий авиагавань со станцией метро "Проспект Ветеранов". Автобусы на линии курсируют ежедневно с 6:00 мск до 1:40 мск с интервалом 15 минут", - написал он в Telegram-канале.

Поляков также добавил, что новый маршрут будут обслуживать двухсекционные низкопольные автобусы особо большого класса в специальной "аэропортовой" комплексации. Для удобства пассажиров они оборудованы стеллажами для багажа, принтером для печати посадочных талонов, Wi-Fi системой, медиакомплексами, где транслируется онлайн табло прилета-вылета, демонстрируется схема стоек регистрации, а также информация о правилах досмотра.

Зону выдачи багажа в "Пулково" и остановочный пункт у аэропорта также дополнили информацией о времени отправления автобусов и длительности пути. Ранее добраться автобусом до аэропорта можно было только от станции метро "Московская", где курсируют маршруты №39 и №39Э. Пассажирам "Пулково Экспресс" предоставляется возможность бесплатного провоза одной единицы багажа.

Кроме того, в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс" отметили, что с 28 декабря было усилено движение автобусов №39Э, на маршрут направили два дополнительных автобуса.

"Средний интервал движения автобусов в течение всего периода работы составит 15 минут. Для удобства пассажиров первое отправление автобусов №39Э в рейс от станции метро "Московская" будет осуществляться в 5:50, от аэропорта "Пулково" в 6:00. Последнее - в 1:00 от станции метро, в 1:40 - от аэропорта. На маршрут направлен специализированный подвижной состав с дополнительными техническими и инфокоммуникационными сервисами", - говорится в сообщении.