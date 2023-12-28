Мороз в Московском регионе в новогоднюю ночь может усилиться до минус 23 градусов

Согласно прогнозам, температура воздуха днем 31 декабря понизится до минус 15 - минус 8 градусов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мороз в Московском регионе в новогоднюю ночь может окрепнуть до минус 23 градусов. Об этом сообщается в экстренном предупреждении Гидрометцентра РФ.

Согласно прогнозам, температура воздуха днем 31 декабря в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской областях понизится до минус 15 - минус 8 градусов, на северо-востоке Центральной России до минус 20 градусов. "Ночью 1 января 2024 года температура составит минус 23 - минус 16 градусов, в Костромской области до минус 28 градусов", - отмечается в предупреждении.