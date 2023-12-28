Более 3 тыс. москвичей присоединились к зимнему фестивалю школьного спорта

Учащиеся вместе с родителями выполняли задания спортивного квеста и участвовали в мастер-классах известных спортсменов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Участниками зимнего фестиваля школьного спорта, который прошел в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве, стали более 3 тыс. человек, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Московские школьники и студенты коллежей - активные участники различных мероприятий: соревнований городского, всероссийского и международного уровней, фестивалей ГТО и масштабных праздников. Состоявшийся зимний фестиваль школьного спорта объединил более 3 тыс. жителей столицы, причем самому младшему участнику меньше пяти лет", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова. Он добавил, что всего на сегодняшний день свыше 300 тыс. учащихся регулярно занимаются в кружках и секциях дополнительного образования спортивной направленности.

Учащиеся вместе с родителями выполняли задания спортивного квеста и участвовали в мастер-классах известных спортсменов. Москвичи играли в керлинг, боулинг и гигантскую дженгу, собирали новогодние пазлы, катались на горке для тюбинга. За успешное выполнение активностей участники получали подарки от Деда Мороза.

Также на фестивале прошли соревнования по лыжным гонкам: на 1 км - среди детей в возрасте от пяти до 14 лет; на 3 км - для участников от 15 лет и старше, среди них были учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. Юных спортсменов наградили олимпийские чемпионы Александр Легков и Александр Панжинский. Кроме того, все желающие попробовали свои силы в игре в вышибалы, а самые маленькие спортсмены состязались на беговелах.

"Любители экстремальных видов спорта наблюдали показательное выступление известного сноубордиста Дениса Леонтьева, а затем соревнования по джиббингу. Также гости увидели захватывающие трюки на велосипедах", - добавили в пресс-службе.