В 2023 году число экстремальных природных явлений в Италии увеличилось на 22%

В результате катаклизмов погиб 31 человек, ущерб исчисляется миллиардами евро, говорится в итоговом докладе ассоциации по защите окружающей среды Legambiente

РИМ, 28 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 378 экстремальных природных явлений было зарегистрировано в уходящем году в Италии, что на 22% больше, чем в 2022 году. Как говорится в итоговом докладе ассоциации по защите окружающей среды Legambiente, в результате катаклизмов погиб 31 человек, ущерб исчисляется миллиардами евро.

По наблюдениям ее специалистов, в наибольшей степени удару стихии подвергались северные части страны. На 170% по сравнению с 2022 годом увеличилось число наводнений и разливов рек, на 64% - количество обильных осадков и схода оползней, на 34,5% было больше случаев, когда шел град. В три раза чаще регистрировались максимальные температурные показатели в городах.

Президент Legambiente Стефано Чафани напомнил о нескольких действующих режимах чрезвычайной ситуации, введенных после разорительных природных катаклизмов, таких как наводнение в области Эмилия-Романья, ущерб от которого составил более €11 млрд. "Экстремальные погодные явления происходят все чаще и с большей интенсивностью", - констатировал он. Legambiente призывает правительство принять национальный план адаптации к изменению климата, что предполагает выделение средств на профилактику и предотвращение последствий непогоды и прочих экстремальных природных явлений. Чафани отметил, что до сих пор экономические ресурсы используются на ликвидацию последствий стихийных бедствий. "Правительству следует прикладывать больше усилий, осуществлять политику адаптации к изменению климата, проводить информационную кампанию по разъяснению рисков, чтобы наша страна вышла из разряда наиболее подверженных опасности в Средиземноморском регионе", - сказал он.