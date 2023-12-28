В Башкирии и Оренбуржье из-за метели ограничили движение на участках двух трасс

Меры приняты на дорогах Р-240 и М-5

ТАСС, 28 декабря. Ограничение движения для пассажирских автобусов, такси и грузовиков ввели на участках федеральных трасс Р-240 в Башкортостане и М-5 в Оренбургской области из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области и в УМВД по тому же региону.

"С 15:30 (13:30 мск) закрыто движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа - Оренбург Республики Башкортостан", - сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области. Речь идет об участке со 125-го по 272-й км.

В УМВД по Оренбургской области сообщили, что также введено ограничение для пассажирских автобусов, такси и грузовиков на участке с 357-го по 405-й км трассы М-5 "Урал". Участок дороги проходит в Оренбургской области от поселка Переволоцкий до поселка Холодные Ключи.

Причиной закрытия движения стали снегопад, сильная метель и ограничение видимости. По информации ГУ МЧС, в ближайшие сутки местами в восточных районах ожидается сильный ветер с порывами до 26 м/с, метель, вызывающая заносы на дорогах.