Встретить Новый год в дороге хотели бы 40% опрошенных россиян

По их мнению, это могло бы стать интересным жизненным опытом, говорится в результатах исследования сервиса "Яндекс Путешествия"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Встретить Новый год в пути хотели бы 40% россиян, по их мнению, это могло бы стать интересным жизненным опытом. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Яндекс Путешествия" (есть в распоряжении ТАСС).

"Почти каждый третий россиянин хоть раз встречал Новый год в пути. При этом интерес к такому необычному способу празднования действительно велик - 40% опрошенных хотели бы встретить Новый год в дороге, считая это интересным жизненным опытом", - рассказали эксперты.

Почти половина респондентов (44%) готовы встретить новогоднюю ночь в путешествии, если это финансово более выгодно. Например, если рейс 31 декабря дешевле, чем в другой день. Каждый десятый опрошенный встречал праздник в разгар путешествия, так как верит в примету "как Новый год встретишь, так его и проведешь". Еще 11% намеренно покупали билеты в специальные новогодние туры, чтобы провести праздничную ночь в путешествии, отмечается в исследовании.

По данным сервиса, чаще всего Новый год россияне встречают в поезде - такой опыт есть у 59% респондентов. Еще 14% встретили наступление праздника в самолете, и столько же респондентов ехали куда-то на автомобиле. Были и те, кто встретил Новый год в общественном транспорте (4%) и метро (2%). Наиболее часто, согласно результатам опроса, Новый год в дороге встречали те, кто работал в эту ночь (25%), не отмечал праздник, а просто ехал по своим делам (23%), экономил на путешествии за счет более дешевых рейсов (15%), хотел испытать такой опыт (12%) или купил билет в специальный новогодний тур (11%).

"Из тех, кто имел опыт встречи Нового года в пути, 48% остались довольны, находя в этом свою романтику. Еще 37% посчитали это интересным опытом, но не хотели бы повторять, и только 15% остались совсем недовольны таким обстоятельством", - сообщили в "Яндекс Путешествиях".

Репрезентативный опрос проведен в декабре 2023 года среди 1204 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.