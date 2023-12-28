Собянин объявил о завершении реконструкции лечебного корпуса №4 больницы №52

В частности, в ходе работ в семиэтажном здании площадью 10 тыс. кв. м усилили конструкции и возвели новые стены и перегородки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел лечебный корпус №4 Городской клинической больницы №52, комплексная реконструкция которого была недавно завершена.

"52 клиника собрала в своих стенах замечательный коллектив, один из лучших медицинских коллективов нашей страны, и во времена ковида это был флагманский центр, который не только спасал жизни десяткам и сотням самых тяжелых больных, но и создавал методики, по которым работала практически вся страна. Это неоценимый вклад и, пользуясь случаем, я благодарю всех, кто был задействован в этом, весь коллектив", - сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что коллектив замечательный, но "материальная база по большому счету морально уже устарела". "Поэтому мы приняли решение, несмотря на то что мы уже часть корпусов реконструировали, сегодня вводим такой корпус. Но понятно, что этого недостаточно. Мы приняли решение о строительстве новой, по сути дела, клиники, современной, 75 тыс. кв. м, которая позволит переехать из всех старых корпусов и, конечно, это будет новым рождением 52-й (клинической больницы)", - отметил мэр.

"Сергей Семенович, вы упомянули про ковид, действительно, пандемия завершилась, но, тем не менее, инфекция осталась. Мы, безусловно, не просто так много чего придумали, мы, естественно, об этом написали, и теперь это учебное пособие, по которому будут учиться наши коллеги, студенты и практикующие доктора. Называется эта книга "Трудный пациент в ковиде", но, Сергей Семенович, абсолютно искренне, без вас ничего бы не получилось. Та помощь, та поддержка, которая была, особенно в самом начальном этапе, когда все были в растерянности, она просто сделала то, что мы имеем, те результаты, которыми может гордиться и страна, и мир в целом, потому что результаты космические", - сказала главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

О реконструкции лечебного корпуса

Комплексная реконструкция лечебного корпуса №4 была начата в октябре 2020 года и завершена в декабре 2023 года. В ходе работ в семиэтажном здании площадью 10 тыс. кв. м усилили конструкции, возвели новые стены и перегородки, отремонтировали фасады, заменили кровлю, оконные блоки и двери, установили лифтовое оборудование, выполнили внутреннюю отделку помещений, смонтировали систему медицинских газов (кислород, вакуум, сжатый воздух, закись азота, отвод наркотических газов) и другое необходимое оборудование и коммуникации.

Для переоснащения корпуса было закуплено свыше 1,6 тыс. единиц современного медицинского оборудования, в том числе по контрактам жизненного цикла - система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы, аппараты МРТ и КТ, рентгеновский стационарный аппарат, а также наркозно-дыхательные аппараты, мониторы пациента, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, операционные столы, рентгеновский передвижной аппарат, модульный автоматический гематологический анализатор, цитофлуориметр, анализатор белковых фракций, лабораторное оборудование.

В обновленном корпусе развернуто 134 койки, в том числе 12 коек реанимации. Здесь будут работать 369 человек.

Первых пациентов обновленный лечебный корпус №4 ГКБ №52 на Пехотной улице должен принять 10 января 2024 года.

Строительство нового многопрофильного комплекса ГКБ №52, решение о котором было принято Собяниным, позволит значительно расширить лечебно-диагностические возможности клиники, обеспечить мультидисциплинарный подход и преемственность стационарного и амбулаторного этапов лечения. В одиннадцатиэтажном (в том числе 1 подземный и 1 технический) здании площадью 75 тыс. кв. м планируется развернуть 691 койку, включая 56 реанимационных коек.