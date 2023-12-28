Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей

Она по-прежнему остается закрытой для большегрузов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Проезд по Военно-Грузинской дороге разрешен для легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного транспорта. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного транспорта, на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 16:00 28 декабря 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Дорога по-прежнему остается закрытой для большегрузов.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья.