Подшефные территории ДФО в ДНР в 2023 году получили 612 тонн гуманитарной помощи

За субъектами округа закреплены девять населенных пунктов и два района

ТАСС, 28 декабря. Подшефные территории Дальнего Востока в ДНР в текущем году получили 612 тонн гуманитарной помощи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

За субъектами Дальнего Востока закреплены девять населенных пунктов и два района Донецкой Народной Республики, где проживают более 220 тыс. человек. В восстановительных работах принимают участие все 11 дальневосточных регионов. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с ходом восстановления социальной инфраструктуры подшефных дальневосточным регионам территорий во время рабочей поездки в ДНР.

"В этом году проведены строительно-монтажные работы на 273 объектах. Восстановлены 21 школа, 14 детских садов, 3 больницы, 11 детских и спортивных площадок, 29 км водоводов, 231,2 тыс. кв. м дорог. <…> Из подшефных территорий на лечебно-оздоровительный отдых направлены более 3,7 тыс. детей. За год подшефные территории получили 612 тонн гуманитарной помощи", - сказано в сообщении.

В первую очередь, добавили в пресс-службе, идет восстановление тепло- и водоснабжения, объектов энергетики, социальной инфраструктуры. В прошлом году было восстановлено около 300 объектов, в том числе 31 школа, 10 детских садов, 2 больницы, 6 МКД, 274,2 тыс. кв. м дорог, 4,45 км водоводов, пробурена 21 скважина, построено 18 детских площадок. Закуплено и передано муниципальным образованиям ДНР 84 единицы автомобильной и специальной техники, доставлено более 250 тонн гуманитарной помощи.

В планах на 2024 год - провести в подшефных территориях ремонт на 204 объектах.