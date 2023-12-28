СМИ: Абрамович подал иск против банка в Израиле, отклонившего пожертвование

Как сообщило издание Globes, миллиардер намеревался перевести пожертвование на сумму $2,2 млн в пользу ЗАКА

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /ТАСС/. Миллиардер Роман Абрамович вместе с израильской благотворительной организацией ЗАКА подали иск против банка "Мизрахи-Тефахот", отказавшегося принять пожертвование от предпринимателя из-за введенных против него санкций ЕС. Об этом сообщает израильское издание Globes.

По его информации, Абрамович намеревался перевести пожертвование на сумму 8 млн шекелей ($2,2 млн по текущему курсу) в пользу ЗАКА, чтобы помочь профинансировать поисково-спасательные работы, которые эта некоммерческая операция ведет после нападения на Израиль палестинских радикалов из сектора Газа 7 октября. Как отмечает Globes, банк отказался принять этот перевод, обосновывая решение тем, что в отношении предпринимателя введены санкции ЕС и Великобритании.

Предприниматель, в свою очередь, настаивает, что, будучи израильским гражданином, он должен получить одобрение от банка на эту операцию. Как замечает Globes, Израиль не вводил никаких санкций ни в отношении Абрамовича, ни в отношении других российских предпринимателей, кроме того, миллиардер также не находится под санкциями США. Его адвокаты считают, что позиция банка, объясняющего свой отказ обеспечить перевод денег в пользу ЗАКА действующими в отношении Абрамовича санкциями, "ошибочна и не имеет никакого законного основания", пишет издание.

Globes также подчеркивает, что Абрамович открыл счет в банке "Мизрахи-Тефахот" как израильский гражданин много лет назад и деньги, которые он хотел перечислить на благотворительность, давно находятся на этом счету. В исковом заявлении также отмечается, что волонтеры ЗАКА сейчас работают на пределе возможностей в условиях военного времени, а их материальные запасы истощены, в связи с чем крайне важно обеспечить все условия для оказания им посильной помощи в непростое для Израиля время. "Мизрахи-Тефахот", в свою очередь, пока от комментариев по поводу сложившейся ситуации воздерживается.