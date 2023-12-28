Латвия закрыла доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам

Председатель национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш сообщил, что "в будущем будет закрыт доступ и к Yandex Music"

ВИЛЬНЮС, 28 декабря. /ТАСС/. Латвийские власти закрыли доступ ко всем сайтам, связанным с "Яндексом".

Об этом сообщил председатель национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.

"NEPLP заблокировал доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам в Латвии", - написал он в соцсети Х (бывший Twitter).

Аболиньш добавил, что "в будущем будет закрыт доступ и к Yandex Music, которая предоставляет бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, создаваемому в РФ подсанкционными лицами".