В Большом театре выразили соболезнования в связи со смертью балетмейстера Веры Боккадоро

В ГАБТ отметили, что история ее жизни стала олицетворением российско-французской дружбы и способствовала укреплению и развитию культурных связей двух стран

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. В Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) России выразили соболезнования в связи с уходом из жизни французского балетмейстера Веры Боккадоро, которая была ученицей Юрия Григоровича, много лет прожила в России и ставила балетные спектакли.

"Руководство и коллектив Большого театра с глубоким прискорбием сообщают, что 23 декабря 2023 года на 88-м году жизни скончалась Вера Максимовна Боккадоро (10 июня 1936 - 23 декабря 2023), французский балетмейстер", - привели в пресс-службе ГАБТ соболезнования коллектива.

Как отметили в ГАБТ, история жизни балетмейстера стала олицетворением российско-французской дружбы, она способствовала укреплению и развитию культурных связей двух стран. "На ее спектаклях выросло много артистов. Многие годы ее балеты были в репертуаре Большого театра. Она большой друг и ученица Юрия Николаевича Григоровича. Я танцевала в ее балетах и дорожу этими воспоминаниями", - привели в пресс-службе слова народной артистки СССР Людмилы Семеняки.

По словам ее дочери Наталии Редон, Боккадоро всю жизнь посвятила танцу. "Ее карьера хореографа самым тесным образом была связана с Большим театром и с Россией, которую она бесконечно любила. Она сформировала многие поколения артистов балета, которые могли развиваться и проявлять свои таланты, репетируя и исполняя в том числе и ее хореографию", - привели слова Редон в театре.

Вера Боккадоро будет похоронена 3 января 2024 года в пригороде Парижа, городе Озуар-ла-Феррьер, где она жила последнее время в кругу родных и близких.

Из биографии балетмейстера

Вера Боккадоро окончила балетную школу Парижской оперы, где начала карьеру балерины. Приехав в СССР в 1957 году на VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, она осталась в Москве и поступила на стажировку в Большой театр. В России Боккадоро провела 35 лет. Она получила образование режиссера-балетмейстера в ГИТИСе. Среди ее постановок - балеты "Моцарт и Сальери" на музыку В. А. Моцарта и А. Сальери, "Любовью за любовь" Т. Хренникова по мотивам комедии У. Шекспира "Много шума из ничего" (премьера последнего состоялась 30 января 1976 года на сцене Большого театра), "Однажды на Монмартре" в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Кроме того, Боккадоро стала автором хореографии в спектакле "Час пик" Театра на Таганке, поставила танцы для фильма Леонида Квенихидзе "31 июня", в котором участвовали солисты балета Большого театра, в том числе Людмила Власова, Александр Годунов, Юрий Ветров.

В СССР она защитила кандидатскую диссертацию по искусствоведению о взаимовлиянии французской и русской балетных школ. Боккадоро написала книгу о балете на французском языке, а также книгу "О русском балете" на русском языке с предисловием народного артиста СССР Юрия Григоровича. "Особое внимание в книге уделено взаимовлиянию и взаимообогащению русского и французского балета", - отметили коллеги. Боккадоро является кавалером Ордена Почетного Легиона (Франция) и российского ордена Дружбы.