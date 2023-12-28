Нижегородские власти и команда Прилепина организовали предновогодние концерты в зоне СВО

По информации правительства, среди участников концертов: музыканты Мара, Александр Ванюшкин, Елена Лаптандер, группы "Партизан ФМ", "Лампасы" и другие

ТАСС, 28 декабря. Правительство Нижегородской области и писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Захар Прилепин вместе со своими единомышленниками запустили предновогоднюю поздравительную акцию "Нижегородская область - фронту" для бойцов, которые находятся на передовой. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Предложил Захару Прилепину вместе с нами поздравлять ребят на передовой. Он очень много делает для укрепления культурного фронта, для поддержки боевого духа наших бойцов. Именно Захар собрал мощную команду единомышленников - поэтов, музыкантов, артистов, которые постоянно ездят на передовую. И в этот раз его соратники присоединились к формированию наших агитбригад. Команда Захара разработала маршруты, решила все организационные вопросы, чтобы праздник дошел до максимального числа бойцов", - приводятся слова губернатора Глеба Никитина.

В составе агитбригад - артисты и поэты, многие из которых являются резидентами центра "Пешков". Они дают концерты в Домах культуры, в расположениях, на полигонах, под открытым небом в непосредственной близости от боевых позиций. Отмечается, что в предновогодние дни в рамках акции в зоне СВО пройдет более 50 концертов.

"Да, у нас есть сложившаяся команда, да, это самые лучшие, самые смелые, самые ненаглядные наши исполнители и сочинители, которых и знают, и ждут на фронте, потому что многие из них выступают там далеко не впервые", - цитируется Прилепин.

По информации правительства, среди участников концертов: музыканты Мара, Александр Ванюшкин, Елена Лаптандер, группы "Партизан ФМ", "Лампасы", "7Б", Casual, "Бахыт-Компот", "День Победы", "Катюша", "Любава", "Модуль", "Русский народный оркестр", "Губернский оркестр", поэты Владимир Безденежных, Сергей Михеев, Дмитрий Молдавский, Светлана Розналевич, Олег Демидов, Мария Ватутина, Алексей Шмелев.

"Несмотря на все сложности, артисты и поэты в сопровождении подразделений "Родня" и "Волки" Добровольческого корпуса добираются до бойцов, чтобы успеть их поздравить и доставить подарки от правительства Нижегородской области. Подарки формировали из праздничных продуктовых наборов, книг, портативных зарядных устройств", - добавили в пресс-службе.