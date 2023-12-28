В Калмыкии почтили память жертв депортации 1943 года

В молебне принял участие глава региона Бату Хасиков

ЭЛИСТА, 28 декабря. /ТАСС/. Тысячи жителей Калмыкии почтили память жертв депортации 1943 года поминальным молебном в Центральном хуруле региона "Золотая обитель Будды Шакьямуни", возложением венков и цветов к мемориалу "Исход и возвращение" и посещением благотворительных показов спектаклей ведущих учреждений культуры республики.

28-29 декабря 1943 года в СССР проходила массовая депортация калмыков в Сибирь. В память об этом в 2004 году власти учредили День памяти жертв депортации калмыцкого народа. С тех пор памятные мероприятия в регионе ежегодно проходят 28 декабря.

Утро во всех домах Калмыкии началось с зажжения лампад и молитв, а с 9:00 мск люди собрались в главном храме республики, чтобы почтить память погибших в ссылке в Сибирь. В молебне "Йорял" принял участие и глава Калмыкии Бату Хасиков, который отметил, что именно вера помогла аавам и ээжам (бабушкам и дедушкам - прим. ТАСС), родителям пережить тяжелейшие годы депортации. Затем у мемориала "Исход и Возвращение" в Элисте прошел митинг памяти с возложением венков и цветов. В театрализованном прологе у монумента выступили артисты трех республиканских театров и Государственного хора республики. Артисты исполнили танец "Скорбь" из премьерного спектакля "Взгляд несломленных".

Вход в учреждения культуры, которые представили спектакли в память о жертвах депортации, был бесплатным. В Калмгосфилармонии состоялся благотворительный показ музыкально-хореографической баллады "Прерванный вальс" в исполнении Калмыцкого государственного академического ансамбля песни и танца "Тюльпан". Спектакль также транслировался в эфире Национального телевидения Калмыкии. Калмыцкий государственный театр кукол "Джангар" пригласил всех на спектакль "Взгляд несломленных".

Возложение цветов, посвященное Дню Памяти жертв депортации калмыцкого народа, прошло и в Москве. У памятника жертвам репрессий "Стена Скорби" собрались представители калмыцкого землячества и гражданские активисты, чтобы почтить память о жертвах депортации минутой молчания и возложить цветы к мемориалу.