Авиарегулятор США попросил проверить Boeing 737 MAX на предмет дефекта в рулевой системе

Такая инициатива поступила после того, как в ходе проведения регулярного обслуживания обнаружили, что в системе управления рулем на одном из болтов отсутствует гайка

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США просит авиаперевозчиков проверить самолеты модели Boeing 737 MAX на предмет дефекта в системе управления рулем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФАУ.

В управлении отметили, что специалисты неназванной международной авиакомпании при проведении регулярного обслуживания обнаружили, что на одном из болтов в системе управления рулем Boeing 737 MAX отсутствует гайка. В свою очередь эксперты Boeing выявили незатянутый болт в рулевой системе одного из самолетов на этапе сборки.

"ФАУ пристально следит за целевыми проверками самолетов Boeing 737 MAX на предмет, возможно, незатянутого болта в системе управления рулем", - указывается в заявлении. В американском авиарегуляторе отметили, что "просят операторов новой модели узкофюзеляжного самолета проверить определенные поперечные тяги, контролирующие движение руля, на предмет ослабленных крепежей". В ФАУ подчеркнули, что в случае обнаружения дефектов по результатам проверок "рассмотрят возможность принятия дополнительных мер".

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Он производится корпорацией Boeing с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю пассажирского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен 10-тысячный самолет.

Ранее эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало впоследствии, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. Boeing позднее внесла изменения в работу системы улучшения характеристик маневренности. США сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрили и другие страны.