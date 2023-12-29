В Москве ожидаются небольшие осадки, гололедица и до 0 градусов

Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Облачно, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедица и до 0 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 0 до плюс 2 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до 0 градусов, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и области до 11:00 субботы из-за гололедицы.