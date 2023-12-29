В Курганской области ограничили движение по всем дорогам из-за непогоды

О времени и дате снятия ограничений сообщат дополнительно

ТАСС, 29 декабря. Временные ограничения на проезд грузового и пассажирского транспорта начали действовать на всех дорогах Курганской области. Причиной этого стали погодные условия, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Сегодня с 06:00 (04:00 мск) по причине неблагоприятных погодных условий запрещено движение автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на всех автомобильных автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значений", - говорится в сообщении.

Представители региональной администрации уточнили, что сотрудники ГИБДД взаимодействуют с собственником дороги ГКУ "Курганавтодор" и Упрдор "Южный Урал". Подрядчики занимаются очисткой дорожного покрытия от снега и льда. О времени и дате снятия ограничений сообщат дополнительно.

Ранее в регионе вводили ограничения на дорогах из-за снегопада. Водителей призывали без необходимости не выезжать на личном транспорте, особенно с детьми и в ночное время.