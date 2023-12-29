Туристическими автобусами "Мосгортранса" воспользовались 1,2 млн школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что только с начала этого учебного года автобусы совершили около 4 тыс. поездок

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бесплатные туристические автобусы "Мосгортранса" с начала учебного года перевезли более 133 тыс. школьников, всего с запуска программы в 2018 году ими воспользовались 1,2 млн школьников и студентов колледжей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Собянин напомнил, что по программе "Музеи-детям" московские школьники и студенты могут бесплатно посещать более 100 городских музеев и выставочных залов, а "Мосгортранс" с 2018 года предоставляет школам бесплатные туристические автобусы. А с 2021 года услугу стали предоставлять музыкальным и художественным школам.

"Только с начала этого учебного года автобусы совершили около 4 тыс. поездок и перевезли более 133 тыс. ребят, а всего с начала 2018 года этой услугой успели воспользоваться 1,2 млн школьников и студентов колледжей", - рассказал он.

В 2023 году автобусами "Мосгортранса" могли воспользоваться уже более 950 образовательных организаций, добавил мэр.

Для людей старшего поколения в Москве действует проект бесплатных экскурсий "Добрый автобус", отметил Собянин. Каждый день в рейс отправляется 11 "Добрых автобусов", а в течение года они совершают около 4 тыс. поездок и перевозят около 200 тыс. участников "Московского долголетия".