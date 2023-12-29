В метро Москвы запустили более 10 новогодних поездов

Тематические составы украсили в стиле ретро

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Свыше 10 поездов с новогодним оформлением запустили на восьми линиях московского метрополитена, об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В преддверии Нового года мы запустили еще 11 новогодних поездов. "Русич", "Ока" и "Москва-2020" оформлены в одной яркой цветовой гамме для создания праздничной атмосферы. Тематические составы украсили в стиле ретро. Главными элементами стали красногрудые снегири, снежинки, елки и Дед Мороз - символы Нового года", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что пять тематических поездов курсируют на Большой кольцевой и Кольцевой линиях, еще шесть запущены на Сокольнической, Калининской, Солнцевской, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской линиях.

"Чтобы подарить нашим пассажирам новогоднее настроение, мы запускаем праздничные поезда сразу на восьми линиях метро. Это составы разных моделей, но их объединяет праздничное оформление, дизайн которого разработали специально к наступающему Новому году", - привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В департаменте напомнили, что ранее в метро столицы запустили два тематически украшенных поезда.