Голикова поручила обеспечить готовность медорганизаций к работе в праздники

По словам вице-премьера, в Новый год количество контактов между людьми увеличивается, что ведет к росту рисков распространения инфекций

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила главам регионов обеспечить готовность медицинских организаций к бесперебойной работе в период новогодних праздников, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

"Вице-премьер поручила высшим должностным лицам регионов организовать готовность медицинских организаций к бесперебойной работе в период новогодних праздников. [В том числе] поддержание запасов необходимых лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, вакцин, дезинфицирующих средств, тест-систем и реагентов для проведения диагностики COVID-19, гриппа и ОРВИ; необходимое кадровое обеспечение; своевременную диагностику COVID-19, гриппа и ОРВИ", - говорится в сообщении.

Голикова также напомнила, что необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в соответствии с постановлениями главного государственного санитарного врача.

"Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми увеличивается, риски распространения инфекций возрастают. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения. Прошу глав регионов взять под личный контроль неукоснительное соблюдение мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, гриппа и ОРВИ при проведении массовых мероприятий, а также в организованных коллективах", - сказала вице-премьер.

Она при этом отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной.