На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск ограничили движение всех видов транспорта из-за непогоды

В регионе ожидаются умеренный, местами сильный снег и в отдельных районах метель с порывами ветра до 20 м/с

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 декабря. /ТАСС/. Ограничение движения всех видов транспорта введено на протяжении более 50 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из-за непогоды. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями на участке автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск с 643-го по 696-й км в Нефтеюганском районе введено ограничение движения для всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также из-за плохого состояния дороги введено ограничение движения автобусов и грузового транспорта с 571-го по 643-й км дороги Тюмень - Ханты-Мансийск на участке Салым - Сентябрьский.

Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии, в ближайшие сутки в Югре ожидаются умеренный, местами сильный снег и в отдельных районах метель с порывами ветра до 20 м/с.