Посол РФ заявил о намерении Москвы продолжать помогать МВД Киргизии в борьбе с наркотиками

В 2023-2025 годах Россия осуществит финансовую, материально-техническую и организационную поддержку Кыргызстана в этой сфере, уточнил Николай Удовиченко

БИШКЕК, 29 декабря. /ТАСС/. Российская Федерация продолжит оказывать финансовую и техническую помощь МВД Киргизии в ближайшие два года для усиления борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ. Об этом заявил посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко.

"Принято также решение о продолжении в 2023-2025 годах финансовой, материально-технической и организационной помощи МВД Кыргызстана в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств", - сказал он в интервью киргизскому информагентству АКИпресс.

По словам посла, РФ оказывает существенное экономическое содействие киргизской стороне. В частности, были увеличены квоты беспошлинных поставок топлива из России в Киргизию, на 2023-2026 годы российским правительством одобрено выделение $15 млн для продолжения реализации программы школьного питания в республике.

"Важным шагом, как я вижу, стала достигнутая договоренность о начале поставок с апреля из России в Кыргызстан электроэнергии, объемы которой в следующем году планируется довести до 1,5 млрд кВт⋅ч. Убежден, что это позволит значительно сократить энергодефицит в стране", - отметил Удовиченко.

При этом напомнив, что в текущем году Россия на безвозмездной основе предоставила киргизской стороне 40 пожарных автоцистерн на базе "Камаза" и горноспасательный вертолет Ми-8-МТВ-1 для нужд МЧС республики.

"В декабре при поддержке России состоялась передача 107 единиц техники, в том числе машин скорой помощи для учреждений системы здравоохранения республики", - отметил глава диппредставительства.