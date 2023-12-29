Горнолыжный курорт на Эльбрусе открыли после непогоды

Гостям доступно 17 км горнолыжных трасс

НАЛЬЧИК, 29 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии открыт после непогоды, которая установилась в регионе в последние дни, сообщили в администрации курорта.

"Эльбрус открыт! Самый высокогорный курорт страны вновь ждет всех катающихся на склонах вулкана-великана. Открываем канатные дороги и трассы после перерыва в связи с лавинной опасностью в горах Северного Кавказа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кавказ РФ.

Отмечается, что снега на склонах много и все дни сотрудники "Эльбруса" делали все возможное, чтобы как можно скорее справиться с последствиями снегопадов.

На всесезонном высокогорном курорте "Эльбрус" работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране, она расположена на отметке 3 847 м над уровнем моря. Зимой гостям доступно 17 км горнолыжных трасс, сезон - самый продолжительный в России, в среднем длится с конца ноября до начала июня.