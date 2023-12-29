Уилан считает, что возможности его обмена будут ограничены, если США вернут Гершковича

Гражданин Соединенных Штатов отметил, что "дипломатические усилия провалились, на самом верху было сделано недостаточно", чтобы добиться его освобождения

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Осужденный в РФ американец Пол Уилан полагает, что возможности его обмена будут значительно ограничены, если Вашингтон сначала займется возвращением журналиста Эвана Гершковича. Об этом Уилан заявил в четверг в интервью радиостанции WTOP.

"Я боюсь, что администрация [президента США Джо] Байдена проработает соглашение для возвращения Эвана [Гершковича] и оставит меня здесь", - сказал Уилан.

"Дипломатические усилия провалились, на самом верху было сделано недостаточно, чтобы добиться моего освобождения", - считает он. Уилан также отметил, что "не видит никаких действий ни с чьей стороны", направленных на его возвращение. Заключенный добавил, что США бросили его, когда обменяли россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер.

По мнению Уилана, США могут обсуждать с Германией способы обмена американцев, поскольку Москва заинтересована в возвращении осужденного в ФРГ гражданина РФ Вадима Красикова.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что Соединенные Штаты ведут переговоры с третьими странами, чтобы найти способ возвращения Гершковича и Уилана.

Бывший кадровый разведчик США Пол Уилан, задержанный 28 декабря 2018 года в Москве при получении флешки с данными о сотрудниках одного из подразделений ФСБ, был приговорен к 16 годам лишения свободы за шпионаж. В марте в России по делу о шпионаже был арестован корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, вину журналист не признает.