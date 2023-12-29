Мишустин призвал нарастить объемы производства лекарств из плазмы крови

Глава Минздрава также обратил внимание, что службы крови должны работать во всех регионах страны, в том числе и в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал увеличить объемы производства препаратов из плазмы крови и продолжить работу по разработке соответствующих новых лекарств.

"Надо общими усилиями делать все необходимое для того, чтобы увеличивать объемы производства соответствующих препаратов из плазмы [крови], которое уже существуют, и создавать новые, востребованные нашими людьми", - сказал глава кабмина на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.

Он также обратил внимание на то, что службы крови должны работать во всех регионах страны, в том числе и в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. "[Надо] еще больше привлекать внимание к вопросам донорства. У нас живет очень много неравнодушных людей", - добавил в связи с этим Мишустин.

Министр напомнил, что в стране действует концепция увеличения заготовки плазмы крови, а ее реализация сможет обеспечить условия для наращивания объема плазмы для производства препаратов. "А это важнейшая часть нашего технологического суверенитета", - подчеркнул глава кабмина.

В целом премьер отметил, что ФМБА занимается многими очень важными вопросами, вносит свой вклад в сохранение здоровья граждан, работает над специальными программами, обеспечивающими, в частности, медучреждения всеми компонентами крови, которые востребованы для создания сложных лекарств.