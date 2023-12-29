В Тюменской области из-за снегопада закрыли движение транспорта на участке трассы Р404

Речь идет об участке автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск с 310-го по 542-й км

ТЮМЕНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Движение закрыто на участке федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменской области с 310-го по 542-й км для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"Движение всех видов транспорта, в том числе легкового, на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области с 310-го по 542-й километр с 13:00 (11:00 мск) закрыто", - говорится в сообщении.

В УГИБДД отметили, что погода на трассе ухудшилась, начался сильный снегопад и плохая видимость. На опасных участках трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском и Уватском районах несут службу наряды специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции. Автоинспекторы проводят с водителями разъяснительную работу о необходимости выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий.