В Башкирии частично ограничили движение на трассе М-5

Об открытии движения будет сообщено отдельно

УФА, 29 декабря. /ТАСС/. Движение автобусов, грузовиков и такси ограничено на участке трассы М-5 в Башкирии для недопущения заторов из-за аналогичных мер в Челябинской области, введенных в связи с непогодой, сообщается на сайте Упрдор "Приуралье".

"Закрыто движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" с км 1494+000 (Шакша) по км 1548+651 (граница с Челябинской областью)", - сказано в сообщении.

Это связано с введением аналогичных ограничений на М-5 в Челябинской области из-за сильного снега, метели и порывов ветра. Об открытии движения будет сообщено отдельно, добавили в ведомстве.