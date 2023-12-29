В Москве пройдет Новогодний фестиваль ледовых скульптур

В ледяных скульптурах можно будет узнать московский метрополитен, "Москву-Сити", Храм Христа Спасителя, Пушкинскую площадь, ВДНХ и многое другое

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Жители и гости столицы до 28 января 2024 года смогут увидеть созданные из льда знаковые локации города на традиционном IX Новогоднем фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи", который открылся на набережной Парка искусств Музеон. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Ледовая Москва. В кругу семьи" - это один из самых посещаемых семейных фестивалей Москвы. Его уже посетило 5,5 млн человек, и он продолжает вызывать интерес и удивлять посетителей <...>. В этом году темой фестиваля станет "Современная Москва". На фестивале гости увидят самые знаковые, узнаваемые и любимые места столицы, созданные изо льда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ледяных скульптурах можно будет узнать московский метрополитен, "Москву-Сити", Храм Христа Спасителя, Пушкинскую площадь, ВДНХ и многое другое, а визитная карточка фестиваля - московский Кремль в центре площади. Также на фестивале будут представлены интерактивные ледовые скульптуры для фотографирования.

В пресс-службе добавили, что в прошлом году мероприятие посетили около 68 млн человек. Организаторы фестиваля - Общенациональная программа "В кругу семьи" при поддержке столичного департамента культуры и Госкорпорации "Ростех". ТАСС - информационный партнер мероприятия.