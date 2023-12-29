В Оренбуржье закрыли движение на участке трассы М-5

Причиной закрытия движения стали сильная метель и ограничение видимости

САРАТОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта ограничили на участке федеральной трассы М-5 "Урал" в Оренбургской области из-за сильной метели и плохой видимости. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"С 14:50 (12:50 мск) введено прекращение движения на участке автомобильной дороги М-5 "Урал" (подъезд к городу Орску) с 170-го по 260-й км", - сообщили в управлении. Речь идет об участке от населенного пункта Краснощеково до Новоникольска.

Причиной закрытия движения стали сильная метель и ограничение видимости. В МЧС рекомендовали воздержаться от поездок в указанном направлении до улучшения погоды.