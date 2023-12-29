Военно-Грузинскую дорогу открыли для большегрузов после расчистки снега

Машины будут проезжать участок Гудаури - Коби без остановок и лишь через лавинозащитные тоннели

ТБИЛИСИ, 29 декабря. /ТАСС/. Дорога Гудаури - Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги, открыта для прицепного и полуприцепного транспорта после завершения расчистки снега. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

"Движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ТАСС) восстановлено", - говорится в сообщении.

Автотранспорт будет проезжать участок Гудаури - Коби без остановок и лишь через лавинозащитные тоннели. Прицепной и полуприцепной автотранспорт, а также автобусы вместимостью 30 и более человек будут проезжать тоннели в одностороннем режиме, добавили в пресс-службе.

Автодорога в четверг была открыта для проезда легковых автомобилей.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и другими странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по территории Северной Осетии. В зимнее время она часто закрывается из-за непогоды.