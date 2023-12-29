Под Челябинском на трассе ограничили движение автобусов из-за непогоды

Ограничение также касается грузовых транспортных средств и легковых такси

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Временное ограничение движения грузовиков, автобусов, маршрутных такси ввели из-за снегопада на участке федеральной трассы М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области. Об этом говорится в материалах, опубликованных отделением пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД.

"С 18:00 (16:00 мск) 29 декабря в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 с 1 548-го км по 1 779-й км", - говорится в сообщении.

Ограничение касается пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных или крупногабаритных грузов, легковых такси. На участке трассы фиксируются сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.

Ограничение могут снять ориентировочно в 22:00 (20:00 мск), если погода изменится в лучшую сторону.