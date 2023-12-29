В Энергодаре сократили комендантский час в новогоднюю ночь

Он будет действовать с 1:00 до 5:00

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти сократили в новогоднюю ночь время действия комендантского часа в городе Энергодаре, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщает пресс-служба атомной станциии.

"По сообщению военного коменданта, в Энергодаре в новогоднюю ночь комендантский час изменен и будет с 1:00 до 5:00", - говорится в сообщении.

В ноябре 2023 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий своим указом сократил время комендантского часа в крупнейших населенных пунктах региона, в том числе в Мелитополе. С 20 ноября он действует с 22:00 до 05:00 мск.