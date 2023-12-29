Все дети из ЛНР, снятые из поезда Тюмень - Адлер, выписаны из больницы

Одна из сопровождающих детей сообщила, что проблем со здоровьем ни у кого не выявлено

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Все дети из Луганской Народной Республики (ЛНР), которых сняли с поезда Тюмень-Адлер, выписаны из областной инфекционной больницы Саратова. Последняя группа из четверых детей выедет в ЛНР 29 декабря. Об этом ТАСС сообщила одна из сопровождающих.

"Там (в больнице Саратова - прим. ТАСС) четверо деток - они сегодня (29 декабря - прим. ТАСС) выедут обратно, за ними поехали", - сказала она. Женщина уточнила, что когда выезжала их группа, тех детей еще не отпустили. "Сейчас температуры нет, видимо, врачи дали добро, что под ответственность родителей их можно отдавать", - добавила она.

Собеседник агентства рассказала, что всех детей, вернувшихся в ЛНР накануне, обследовали краснодонские врачи - проблем со здоровьем ни у кого не выявлено, однако все зимние каникулы они еще будут находиться под наблюдением медиков.

20 декабря медицинская помощь из-за повышения температуры понадобилась ребенку из группы, которая ехала в поезде Тюмень - Адлер после отдыха в лагере "Олимпийская ребячка". В составе группы было 125 детей в сопровождении взрослых. По информации СК РФ, в поезде умерла 12-летняя девочка. Смерть зафиксировали работники скорой помощи, когда поезд следовал по территории Пензенской области, заведено уголовное дело. Позже на остановке в городе Балашове Саратовской области группу из 124 детей сняли с поезда и отправили в инфекционную больницу в Саратов.