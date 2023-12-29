Кабмин утвердил постановление о единой цифровой платформе в социальной сфере

Она будет работать на базе действующих систем, в том числе Единой государственной информационной системы социального обеспечения

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Единая цифровая платформа в социальной сфере будет создана в России в 2024 году, она позволит упростить и ускорить предоставление мер социальной поддержки. Постановление о ее создании и правилах функционирования подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Платформа будет работать на базе действующих систем, в том числе Единой государственной информационной системы социального обеспечения. В нее будут загружены данные о пенсионерах, инвалидах, ветеранах, чернобыльцах, пострадавших на производстве работниках и других получателях мер социальной поддержки.

Отмечается, что запуск платформы позволит обеспечить комплексный подход к реализации процессов, необходимых для назначения и предоставления мер поддержки. А все необходимые документы ведомства смогут получать с помощью информационного взаимодействия между собой.

Это постановление подготовлено для реализации новых норм закона "О государственной социальной помощи", которые были приняты в июле 2023 года.