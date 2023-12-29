В Курске проезд на общественном транспорте будет бесплатным 1 и 7 января

Глава региона Роман Старовойт напомнил, что год назад на маршруты в городе впервые вышли новые автобусы Volgabus

ТАСС, 29 декабря. Общественный транспорт в Курске будет работать бесплатно 1 и 7 января. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

"1 и 7 января объявляю бесплатный проезд в общественном транспорте Курска. Это касается всех видов городского транспорта", - написал он.

Глава региона напомнил, что год назад 1 января в Курске на маршруты впервые вышли новые автобусы Volgabus. "Тогда мы дали старт транспортной реформе, а сейчас видим ее результаты: по городу курсируют новые автобусы, троллейбусы, электробусы. Мы также передали новый транспорт в муниципальные образования", - сообщил губернатор.