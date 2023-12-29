В новом положении о паспорте РФ нет пункта о его замене из-за "изменения пола"

При этом есть пункт о замене этого документа при "существенном изменении внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новое положение о паспорте гражданина РФ не предусматривает возможность заменить этот документ из-за "изменения пола". Это следует из соответствующего постановления правительства РФ.

Ранее "изменение пола" было одним из пяти оснований для перевыпуска главного удостоверяющего документа. В новом положении такого пункта нет. При этом среди прочих упоминается такое основание для замены паспорта: "Внесение изменений в запись акта гражданского состояния на основании медицинского заключения врачебной комиссии <...> о соответствии половых признаков признакам определенного пола". Также в отличие от предыдущей редакции положения о паспорте в новом есть пункт о замене этого документа при "существенном изменении внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством".

При этом ранее в РФ федеральным законом был введен запрет на медицинские операции, включая медикаментозные, по смене пола. Исключение - лечение врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.