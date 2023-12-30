Дочь Кадырова направила жалобу в Минздрав Чечни из-за нарушения врачебной этики

На обращение Айшат Кадыровой отреагировал министр здравоохранения республики Адам Алханов, отметив, что врачей, которые нарушают этические принципы, ждет "наказание по всей строгости закона"

ГРОЗНЫЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Старшая дочь главы Чеченской Республики, вице-премьер региона Айшат Кадырова направила в региональный Минздрав жалобу из-за нарушения врачебной этики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Адам Алханов.

"К сожалению, никто не застрахован от столкновений с нарушителями профессиональной этики, которые есть в любой сфере, в том числе и медицинской", - написал Алханов. Он подчеркнул, что, посещая "недобросовестного врача", есть риск поставить под угрозу не только здоровье, но и репутацию. "С нарушением врачебной этики пришлось столкнуться и вице-премьеру Чеченской Республики уважаемой Айшат Кадыровой, соответствующую жалобу она направила в Минздрав [региона]", - добавил глава министерства. Он отметил, что поступок врача стал не только проявлением непрофессионализма, но и нарушением базовых моральных принципов.

Министр подчеркнул, что подобных недобросовестных врачей, нарушающих этические и деонтологические принципы, ждет "наказание по всей строгости закона".