Эксперт указал на неэффективность антипохмельных средств для водителей

Прием антиалкогольных препаратов не повлияет на результаты освидетельствования и не спасет от ответственности при вождении в состоянии "метаболического похмелья", сообщил завкафедрой наркомании и токсикомании РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава Лев Благов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Употребление водителем антипохмельных средств не повлияет на результаты освидетельствования, если проходить его с похмелья. Об этом сообщил завкафедрой наркомании и токсикомании РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, доцент, кандидат медицинских наук Лев Благов.

"Прием антиалкогольных и антипохмельных средств не спасает от ответственности по вождению автотранспорта и другого транспорта, если там такая ответственность прописана, в состоянии "метаболического похмелья". Даже если человек чувствует себя субъективно более-менее, он должен понимать, что в случае необходимости контроля его состояния как водителя транспортного средства будут использованы методики точного и уверенного определения концентрации метаболитов алкоголя в биологических средах, что, в случае "интересных находок", будет толковаться как управление транспортным средством в состоянии опьянения", - сказал он.

Благов также предостерег от употребления алкоголя пациентов с психозами, эпилепсией и лиц с клиническими признаками депрессии.

"Не стоит пить спиртное, даже "под прикрытием" антипохмельных средств, людям с патологией печени, почек, сердечно-сосудистой системы, включая гипертоническую болезнь, с сахарным диабетом, заболеваниями крови и другими острыми и хроническими проявлениями выраженной соматической и неврологической патологии. Не стоит выпивать накануне хирургического вмешательства (операции) и сразу после. Нельзя употреблять алкоголь беременным и кормящим матерям. Не давать пробовать спиртное детям и подросткам", - пояснил он, добавив, что пожилым стоит с осторожностью употреблять алкоголь.