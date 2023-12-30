Большинство опрошенных американцев назвало 2023 год плохим для США

При этом 53% респондентов сочли 2023-й неудачным не только для родных, но и для себя

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Большая часть американцев считает, что 2023 год был плохим для страны. Это следует из результатов социологического опроса, опубликованных в пятницу телеканалом Fox News.

Согласно подсчетам, 66% респондентов назвали уходящий год плохим для семьи. При этом 53% опрошенных считают 2023-й неудачным не только для родных, но и для себя.

Что касается прошлогоднего исследования, то оно показало, что 2022-й рассматривали как плохой для США 67% американцев, а для семьи - 52%.

В опросе, проведенном с 10 по 13 декабря 2023 года, приняли участие более 1 тыс. американцев. Погрешность составляет 3 процентных пункта.