В 39 регионах России в новогодние праздники прогнозируют холодную погоду

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ожидаются морозы до 30-54 градусов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Аномальный холод распространится на 39 регионов России в ближайшие дни. Ожидаются морозы до 30-54 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холод будет постепенно распространяться на огромную территорию России. Он покроет порядка 70% территории в ближайшие дни. Выпущены штормовые предупреждения об аномально холодной погоде в Московской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской областях с 1 по 5 января. Температура будет опускаться до минус 22-28 градусов, а в Ярославской и Костромской областях - даже до минус 30 градусов. В Рязанской, Калужской, Тульской, Курской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях морозы ожидаются до 15-24 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в регионах Северо-Западного федерального округа холодная погода прогнозируется с 30 декабря по 3 января. В Мурманской и Новгородской областях морозы будут до 25 градусов, в Архангельской области - до минус 34 градусов, в Карелии - до минус 30 градусов, в Ленинградской области - до минус 29 градусов.

Поволжье также ожидает аномальный холод в ближайшие дни - местами температура будет ниже нормы на 10-17 градусов. "В Кировской области морозы будут достигать 34 градусов, в Нижегородской области, Марий Эл, Чувашии - 27 градусов, в Татарстане, Ульяновской области - 25 градусов", - рассказал он.

В уральских регионах холода наступят с 1 января. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах прогнозируется до минус 40 градусов, в Свердловской области - до минус 34 градусов, в Челябинской области - до минус 28 градусов, в Курганской и Тюменской областях - до минус 35 градусов с 1 по 3 января.

Морозы в Сибири и на Дальнем Востоке

В Эвенкийском, Туруханском, Таймырских районах Красноярского края 2-3 января температура будет опускаться до 44 градусов, в Томской области - до 33 градусов. В Новосибирскую и Кемеровскую области похолодание придет 3-4 января.

"В последние дни месяца в Амурской области, Хабаровском крае температура будет на 8-10 градусов ниже нормы, и морозы ожидаются до 45 градусов. На Камчатке с 30 декабря по 2 января прогнозируется до минус 34 градусов, а в Якутии - до минус 54 градусов", - сообщил Вильфанд.