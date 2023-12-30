На участке трассы М-5 под Челябинском сняли ограничение движения автобусов

Оно действовало из-за снегопада

ЧЕЛЯБИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Временное ограничение движения автобусов, которое действовало на участке трассы М-5 "Урал" в Челябинской области из-за снегопада, отменили. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

"Ранее введенные ограничения на М-5 сняты", - сказали в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на пресс-службу управления дорог "Южный Урал" сообщалось, что вводится временное ограничение движения автобусов, грузовиков, маршрутных такси на участке федеральной трассы М-5 "Урал" с 1548-го км по 1779-й км. Там фиксируются выпадение мокрого снега, снежный накат, ограничение видимости, метели, порывы ветра до 20 м/с, гололедные явления.