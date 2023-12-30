В Херсонской области отменили комендантский час на Новый Год и Рождество

Он не будет действовать с 20 часов 31 декабря до 6 часов 1 января и с 20 часов 6 января до 6 часов 7 января, сообщил губернатор Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Херсонской области отменили действие комендантского часа на территории региона в новогоднюю ночь и на Рождество, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В связи с приближением новогодних и рождественских праздников издал указ об отмене действия комендантского часа на территории Херсонской области в новогоднюю и рождественскую ночи, а именно - с 20 часов 31 декабря 2023 года до 06 часов 01 января 2024 года и с 20 часов 06 января 2024 года до 06 часов 07 января 2024 года", - написал он в Telegram-канале.

Ранее власти ЛНР приостановили действие комендантского часа в дни праздников - с 23:00 мск 31 декабря до 04:00 мск 8 января. Комендантский час сохранится в Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, Сватовском, Троицком и Кременском районах.