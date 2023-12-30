СК предъявил обвинения убийце отца Легойды

Его обвинили в убийстве, в использовании заведомо подложного документа и разбое

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Следователи Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области предъявили обвинения убийце отца журналиста Владимира Легойды. Об этом ТАСС сообщил в ГСУ СК по Московской области.

"25-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 90-летнего местного жителя, в использовании заведомо подложного документа и разбое (ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 327 УК РФ, ч. 4 ст. 162 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.

На допросе обвиняемый дал следователю признательные показания и сообщил, что совершил убийство пенсионера 29 декабря 2023 года с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у мужчины 100 тыс. рублей.