На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 600 автомобилей

Ожидание составляет около двух часов

ТАСС, 30 декабря. Автомобильная очередь перед пунктом досмотра к Крымскому мосту со стороны Тамани по состоянию на 14:00 составила 460 транспортных средств, время ожидания - около двух часов. Со стороны Керчи при подъездах к мосту скопилось 150 автомобилей, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

"14:00. В очереди со стороны Тамани находится 460 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 150 транспортных средств", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:00 автомобильная очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани составляла 278 транспортных средств, со стороны Керчи находилось 30 автомобилей.