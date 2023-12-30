В Волгограде почтили память пассажиров троллейбуса, погибших в теракте 10 лет назад

30 декабря 2013 года террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в салоне троллейбуса, когда он ехал в сторону центра города

ТАСС, 30 декабря. Глава Волгограда Владимир Марченко возложил цветы к мемориалу, установленному на улице Качинцев жертвам террористического акта, совершенного в городе в 2013 году. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Волгограда.

"Глава Волгограда Владимир Марченко возложил цветы к мемориалу, установленному на улице Качинцев, и почтил минутой молчания память жертв террористического акта, совершенного в Волгограде ровно 10 лет назад. 30 декабря 2013 года террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в салоне троллейбуса №15 в тот момент, когда он двигался по улице Качинцев в сторону центра города", - говорится в сообщении.

В 2013 году Волгоград подвергся серии террористических атак. 29 декабря целью террористов стал вокзал Волгограда, 30 декабря был подорван троллейбус. В двух терактах погибли 34 человека, пострадали более 70 человек.